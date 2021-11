Manche. Le Carnaval de Cherbourg placé sous le thème des Vikings !

Préparez-vous à quatre jours de fêtes costumées dans les rues de Cherbourg-en-Cotentin au printemps. Du 14 au 17 avril 2022, les Cherbourgeois sont invités à se déguiser sur le thème des Vikings, sur proposition de l'association du Carnaval des Cosnards, qui planche sur l'événement depuis un an et demi, et qui a détaillé le programme à notre micro.

La journée du jeudi sera consacrée aux lycéens, avec un défilé l'après-midi et un concert d'un DJ le soir, place de Gaulle. Les enfants seront à l'honneur le vendredi. Et le soir : "On prévoit un bal déguisé pour les grands, en intérieur, avec un concert de groupes locaux", précise Bryan Beaufils, président de l'association. Le lieu exact du bal n'est pas encore acté, mais le nombre de places (payantes) sera limité, sur réservation. Entre deux valses, les danseurs auront de quoi se restaurer via des food trucks.

Le samedi, la place de Gaulle sera revêtue de confettis. L'association en mettra à disposition 3 tonnes "totalement biodégradables", précise Bryan Beaufils, pour un lancer prévu l'après-midi. Le samedi soir, les festivaliers seront invités à résoudre une intrigue lors du "Carnabar", en faisant la tournée des bars partenaires du centre-ville. Les plus rapides remporteront un lot à l'arrivée. Pour le moment, une bonne vingtaine d'établissements ont répondu à l'appel. Enfin, la journée se terminera par un concert gratuit sur la place de Gaulle.

Bryan Beaufils, président de l'association, et Emeric Massemin, trésorier, travaillent à l'organisation et à la recherche de bénévoles, partenaires et participants pour le Carnaval de Cherbourg.

Le fameux défilé des Confréries, d'une durée de trois heures, aura lieu le dimanche après-midi, et passera dans toutes les communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin. Clou du spectacle : la journée se terminera par un feu d'artifice.

"La nouveauté sur ces quatre jours de fêtes, c'est un village carnaval, qui sera un lieu d'animation, avec des associations locales et entreprises carnavalesques, installé place de Gaulle", explique Bryan Beaufils, qui souhaite mettre en valeur le savoir-faire local et invite tous les Manchois à la fête. L'association recherche par ailleurs des bénévoles pour intégrer son équipe de six personnes, mais aussi des partenariats, et bien sûr des volontaires pour monter une confrérie (11 personnes minimum) et défiler le dimanche 17 avril.

"Je viens du Nord, je suis Ch'ti, donc pour moi, c'est l'occasion de s'amuser et d'organiser une grande fête à Cherbourg !", confie le trésorier, Emeric Massemin. Des réunions publiques seront bientôt organisées pour informer les habitants.