Le Havre. La ferme d'Eprémesnil vous invite à planter un arbre

L'association Le Havre de Culture(s) invite les habitants du Havre et de ses alentours à venir planter des arbres au sein de la ferme d'Eprémesnil. L'association a pour mission de développer cette ferme participative et pédagogique et de proposer des animations autour de la nature, la permaculture et l'alimentation.

Dans le cadre de l'aménagement de la ferme, Le Havre de Culture(s) organise samedi 27 novembre une journée de plantation d'arbres ouverte à tous. Le but est de sensibiliser sur le rôle des arbres dans la préservation de l'environnement et dans l'agriculture et de faire connaître les projets de l'association.

La plantation d'arbres aura lieu de 10 heures à 17 heures.

Programme du samedi 27 novembre :

• 10 heures : visite du site et présentation du projet de ferme collective

• 11 heures : ouverture du chantier

• 12 h 30 : pique-nique participatif - soupe offerte

• 13 h 30 : poursuite des plantations

Ferme d'Eprémesnil - Chemin rural n°13, 76620 Le Havre