Insolite. Une offre d'emploi surprenante sur le compte LinkedIn du Stade Malherbe

Lundi 22 novembre, le Stade Malherbe Caen a découvert une annonce insolite sur sa propre page LinkedIn. Une offre d'emploi intitulée "Recherche joueurs de foot pro pour club normand à la dérive" a été publiée par une personne anonyme, au lendemain de la défaite face au Paris FC (0-1).

Un auteur anonyme

Contacté, le club normand assure n'avoir jamais publié une telle offre. "Ça ne vient pas de chez nous. Quelqu'un a créé l'annonce et l'a rattachée au compte du SM Caen." Si le club Rouge et Bleu ignore de qui il s'agit, l'auteur de cette publication ne manque pas d'humour.

Lundi 22 novembre, le Stade Malherbe Caen a découvert une annonce de recrutement insolite sur son propre compte Linkedin. - Capture d'écran Linkedin

La suite de l'offre d'emploi. - Capture d'écran Linkedin

Poste par poste, les joueurs de l'effectif actuel en prennent pour leur grade. "Nous recherchons… un gardien de but pour garder les cages et faire des relances sur le terrain (et PAS en touche !)", "Attaquants (...) si vous savez cadrer une frappe par match, alors n'hésitez pas à candidater tout de suite, on vous prend direct".

Cela fait suite aux dernières prestations médiocres des Rouge et Bleu. En effet, le SM Caen n'a plus gagné en championnat depuis le 27 septembre et plonge à la 16e place de Ligue 2, à un point de la zone rouge.

L'offre d'emploi publiée fait aussi référence au rappeur caennais Orelsan, présent au stade d'Ornano samedi 20 novembre. "Pour candidater, envoyez-nous un TikTok de votre meilleur dribble. Si vous l'enregistrez avec une chanson d'Orelsan, alors ça devrait le faire."

Le Stade Malherbe assure avoir signalé l'offre au réseau LinkedIn. En vain. Pour l'heure, il n'a aucun retour.