Caen. Covid-19 : la crise au cœur des 39e journées techniques biomédicales

Mardi 23 novembre, commencent les 39e journées techniques biomédicales, au centre des congrès de Caen, et ce jusqu'au vendredi 26.

Un rendez-vous du monde scientifique à l'international, dont l'objectif est de valoriser les métiers du biomédical et "de se retrouver tous ensemble, de faire le point sur ce qui existe partout dans le monde, de rencontrer les sociétés présentes et les dernières évolutions technologiques. Plus de 200 personnes seront présentes", explique Daniel Madeleine, technicien biomédical au CHU de Caen et co-organisateur de ces journées dans la ville. Parmi les entreprises présentes : SMD, installé à Fleury-sur-Orne, qui apporte son expertise et son support technique pour toutes les thérapies nécessitant une perfusion ambulatoire. "On va mettre en évidence nos pompes à perfusion ambulatoire connectées, ce sont des pompes qu'on peut suivre à distance au niveau de la perfusion, mais aussi 'interroger' à distance. Dans le contexte actuel, c'est très utile et adapté", explique Richard Kheloui, commercial à SMD.

Cet événement, à destination principalement des professionnels, mettra en évidence certains dispositifs qui ont servi à la prise en charge des patients Covid.