Caen. Croq'Gourmand s'installe dans le cloître et le parvis de l'hôtel de ville

C'est devenu un rendez-vous incontournable désormais. Croq'Gourmand s'est installé pour deux jours, le vendredi 19 et le samedi 20 novembre. Il s'est déroulé pour la première fois dans le cloître et sur le parvis de l'hôtel de ville de Caen.

Dégustations avec les chefs

"Nous voulons démontrer que l'agriculture est bien présente, qu'elle est dynamique et jeune", souligne Antoine Bossuyt, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs du Calvados, dont c'est la première participation. Les stands ont mis en avant produits laitiers, légumes locaux, cidres, jus de rhubarbe… et même une animation sur le brassage de la pomme à cidre. Dans le cloître, les visiteurs ont pu découvrir les bouchées normandes avec plusieurs chefs. Au cours de ces deux journées, se sont succédé dégustations, rencontres gastronomiques et ateliers culinaires.

Fanny Vince, la gérante du Little Deli, proposait une bouchée normande aux produits de la mer. - Nathalie Hamon

C'était aussi une première participation pour Fanny Vince, gérante du Little Deli à Caen. "Nous avons une très belle vue du cloître et l'endroit est magnifique", savoure la cheffe. Un atelier pâtisserie a eu lieu un peu plus tard, à l'heure du goûter.

Une démonstration de bûche de Noël a aussi été réalisée par Anthony Geslin, gérant de la Maison Stiffler. Les plus jeunes ont aussi pu se ravir les papilles samedi 20 novembre, lors du marché des enfants.