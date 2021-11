Rouen. Les élus votent la gratuité des bibliothèques pour tous

C'est la suite logique du projet culturel, scientifique, éducatif et social des bibliothèques approuvé en juin 2021. Il prévoyait d'avoir la promotion des droits culturels et la meilleure accessibilité des bibliothèques municipales comme fil directeur.

C'est désormais chose faite avec la délibération adoptée, lundi 22 novembre dans la soirée, sur la mise en place de la gratuité universelle dans les bibliothèques de Rouen. La Ville aux cent clochers suit ainsi Rennes, qui a pris la même décision en 2020, ou Nantes en 2021.

"La gratuité totale de l'emprunt des documents s'est imposée à nous. Ça nous paraît être un outil essentiel pour permettre à tout le monde d'accéder aux bibliothèques", explique Marie-Andrée Malleville, adjointe au maire en charge de la culture.

C'est aussi, pour l'élue, une mise en lumière de toutes les activités mises en place dans le réseau de bibliothèques rouennais : "On a un studio pour de la musique à Saint-Sever, on peut parfois louer des instruments de musique… Aux Capucins, on peut faire des échanges de grains et de semis. Il faut être fiers de nos bibliothèques qui font un travail singulier et extrêmement varié."

En 2020, les recettes de toutes les bibliothèques confondues s'élevaient à 11 425 euros, mais l'investissement n'est pas vain. "Le temps de travail dégagé par la fin de la gestion comptable et administrative des inscriptions sera redéployé pour développer le temps d'accueil du public, dans le cadre de l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques", précise la délibération.

La mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022.