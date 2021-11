Seine-Maritime. Avec un nouveau bâtiment, l'Esigelec se regroupe au campus du Madrillet

L'Esigelec, l'école d'ingénieur installée sur le campus du technopôle du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, poursuit son développement alors que cette année marque ses 120 ans. Un nouveau bâtiment pédagogique est en cours de construction depuis le mois de juillet 2021 et doit ouvrir à la rentrée 2022.

La prépa déménage au Madrillet

Ce bâtiment accueillera notamment la prépa, installée jusqu'à présent au centre de Rouen : "Nous voulons être volontaristes dans le développement du campus avec ce nouveau bâtiment de 2 300 m2, autofinancé aux deux tiers", souligne Étienne Craye, directeur général de l'Esigelec. 7 millions d'euros ont été investis au total, dont 4,7 millions par l'école et le reste par la Région Normandie.

À la rentrée 2022, les étudiants en prépa se rendront donc directement sur le campus et non plus dans les locaux du centre-ville de Rouen qui étaient loués par l'Esigelec. "S'intégrer sur un campus, c'est toujours difficile au début", se souvient Rafik, actuellement en deuxième année en finances, qui est passé par la prépa avant de rejoindre le site principal de l'Esigelec.

La prépa de l'Esigelec quittera ses locaux de la rue de la Tour-de-Beurre au cœur de Rouen, pour rejoindre le campus du Madrillet.

Regrouper sur un même site les étudiants en prépa et les étudiants de l'Esigelec permettra aussi de favoriser les échanges et de renforcer les associations étudiantes existantes : "On est très développé là-dessus", explique Théotime, lui aussi étudiant en deuxième année. Il se souvient ainsi de locaux "de très bonnes qualités, peut-être un peu petits" pour la prépa.

Reportage avec des étudiants de l'Esigelec Impossible de lire le son.

Ce bâtiment permettra aussi de "renforcer et de développer les laboratoires en matière de systèmes embarqués et de développement durable", ajoute Didier Pézier, président du conseil d'administration de l'Esigelec. L'école d'ingénieurs, qui accueille près de 2 000 étudiants, pourra conforter aussi sa collaboration avec les autres écoles sur le campus du Madrillet comme l'Insa ou le Cesi.

Didier Pézier Impossible de lire le son.

L'Esigelec compte aussi se développer en dehors de l'agglomération rouennaise, avec le projet d'un nouveau campus dans la région Nouvelle Aquitaine.