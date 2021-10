Le 180, un nouveau lieu pour l'art à Rouen

Le 180 visera "à mettre en lumière la scène artistique contemporaine rouennaise s'inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Rouen en faveur des arts visuels", explique la municipalité dans un communiqué.

Que trouvera-t-on dans cette nouvelle salle ? Du dessin, de la peinture, de la vidéo et de la photographie. Le 180 dispose d'un espace d'exposition et d'un centre de ressources. "C'est

un lieu ouvert où l'on peut s'informer, échanger, débattre et s'interroger sur l'art d'aujourd'hui."

Programmation

16 janvier – 3 mars 2012: Limite enchantée, le Collectif d'en face (rencontre avec les artistes le 20 janvier 2012).

19 mars – 28 avril 2012: If invite la Bibliothèque fantastique, Catherine Schwartz (rencontre avec l'artiste le 22 mars 2012).

4 juin – 27 juillet 2012: Travaux préparatoires à AbstramgramI , Arnaud Caquelard et Hyo Jin Moon (recontre avec les artistes le 7 juin 2012).

27 août – 22 septembre: Espace documentation autour de l'exposition Rêver Rouen.

2 octobre – 17 novembre: Seconde étape de travail de la Micro Biennal, Jean-Paul Berrenger (rencontre avec l'artiste le 4 octobre 2012).

3 décembre – 28 janvier 2013: Carte Blanche (vidéo) à Aurélie Sement (rencontre avec l'artiste le 6 décembre 2012).

Les périodes intermédiaires permettront de maintenir des temps d'accès au dispositif tactile créé par Jean-Baptiste Bouvier intitulé Tous à l'aître et dont l'objectif est de permettre une découverte tactile de l'Aître Saint-Maclou.