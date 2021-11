Normandie. Vent violent : trois départements placés en vigilance jaune

Soyez prudents ! Météo France a placé, dimanche 21 novembre, les départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime en vigilance jaune vent violent.

Le vent de Nord est sensible sur les côtes nord de la Bretagne et sur le littoral de Manche, avec des rafales entre 60 et 70 km/h. L'alerte est lancée dès 15 heures ce dimanche, jusque dans la nuit.

Les préfectures des différents départements appellent également à la prudence, en particulier sur les routes, et déconseillent fortement de se promener en forêt ou sur le littoral.

Sur le territoire national, sont également concernés les Côtes-d'Armor, le Nord et le Pas-de-Calais.