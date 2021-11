À Caen, en raison d'un colis suspect signalé au niveau de la gare SNCF aux alentours de 17 h, les trois lignes de Tramway, T1 T2 et T3 sont interrompues entre deux arrêts. Il s'agit des arrêts Presqu'île et Poincaré. La police indique qu'un périmètre de sécurité a été installé et qu'une équipe de démineurs est sur place. Le déminage est en cours.