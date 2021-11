Bien-être. Le câlin parfait doit durer de 5 à 10 secondes selon des chercheurs

Les chercheurs ont cherché à savoir comment faire le câlin parfait. Durée, position des bras, avec qui ?

Le câlin doit durer entre 5 et 10 secondes, affirment des chercheurs dans la revue Acta Psychologica. 48 femmes volontaires ont câliné l'un de leurs proches. Résultat ? "Les câlins de une seconde ont été jugés moins agréables et moins maîtrisés que les câlins de 5 secondes et 10 secondes", rapportent les spécialistes. Leurs bienfaits sur le moral se font sentir jusqu'à 3 minutes après l'étreinte.

Quelle position pour les bras ?

Les chercheurs ont voulu savoir si la position des bras change en fonction du genre et de la taille des protagonistes. Pour cette seconde étude, ils ont demandé à 206 personnes présentes sur le campus de se faire un câlin.

Une accolade entre deux personnes du sexe opposé entraîne plus souvent un câlin "style croisé". Pour les personnes du même sexe, une tendance se démarque chez les hommes, celle du "bras en diagonale". Chez les femmes, les spécialistes n'ont pas noté de tendance particulière.