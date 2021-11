Insolite. Affronter le monde entier aux fléchettes... depuis un bar d'Alençon

Les fléchettes séduisent de plus en plus. À Alençon, un club de ce sport très prisé dans les bars, a vu le jour au mois d'octobre. Et à l'heure où la technologie se développe à toute vitesse, l'Association de fléchettes du Toucan propose à ses joueurs d'affronter des adversaires... du monde entier !

Elvis Launay est membre du club. Samedi 20 novembre, il sera présent pour "initier tous les volontaires" lors de la journée portes ouvertes. De 14 h à 20 h, au bar Le Toucan, place Lancrel, il sera possible de jouer avec un adversaire présent dans un autre pub. Ici, pas de cible à l'ancienne, mais une cible électronique 2.0 équipée d'une caméra pour interagir avec son rival. "Avec ça, nous pouvons organiser un championnat mondial", se réjouit Elvis Launay. À la fin des parties, les joueurs peuvent se noter. Ensuite, un modérateur vérifie s'ils ont bien respecté les règles et et le code éthique, sous peine d'être banni. "Certains pensent que l'on perd de l'authenticité, mais une fois qu'on est dans le jeu, on s'y retrouve."