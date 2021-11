Ça bouge en ville. Commerce : trois nouveautés dans le centre

Ouverte depuis le 20 octobre, la boutique est située au 6 rue Hamon à Caen.On y trouve de nombreux objets de décoration, du mobilier et un espace ludique.

Nadine Guilmeau a ouvert ce tout nouveau magasin dont l'enseigne est une véritable invitation au cocooning. En effet, lorsque l'on pousse la porte, on s'y sent bien. La décoration est sobre et claire et les produits proposés sont inspirés du hygge, le bien-être à la danoise.