Campagne de Caux. Le ramassage des ordures passe en régie

Le conseil communautaire de Campagne de Caux a validé jeudi 18 novembre à Goderville le passage en régie du ramassage des déchets. La décision sera effective dès juillet 2022. Il y a cinq ans, la communauté de communes avait abandonné la délégation de service public avec Véolia au profit d'une mutualisation avec l'agglomération de Fécamp Caux Littoral. Cette coopération avait permis de faire une économie d'environ 35 %. Campagne de Caux veut maintenant prendre son indépendance afin de maîtriser pleinement sa politique de gestion des déchets. Pour André Basille, vice-président chargé du développement durable et de la gestion des déchets, "c'est un pari sur l'avenir. Il y a une part de risque mais cela permet de gagner en autonomie". Ce passage en régie va nécessiter d'investir dans trois camions-bennes de 26 tonnes et dans l'embauche de personnels. "Avoir nos propres agents sur le terrain permettra d'améliorer le service à l'usager, répondre à ses besoins et l'orienter concernant le tri."

Dans un premier temps, le passage en régie ne changera rien aux habitudes des habitants mais à terme, la communauté de communes souhaite passer à la redevance incitative (le principe du pollueur payeur). Les modalités ne sont pas encore définies, mais plus vous produirez de déchets et plus vous payerez cher. Autre mesure qui sera mise en place d'ici 2025 : la collecte et la gestion des biodéchets (essentiellement pour les professionnels et les collectivités). Un réaménagement de la déchetterie de Goderville est aussi au programme.

Concernant le coût de cette régie, la nouvelle organisation n'aura pas d'impact sur le montant de la redevance mais les élus insistent sur le fait que le coût du traitement des déchets, au vu des nouvelles législations, est forcément amené à augmenter dans les prochaines années. Actuellement, la collecte des ordures coûte 525 000 euros à Campagne de Caux. Le budget global du traitement des déchets atteint 1,8 million d'euros.