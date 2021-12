Orne. Un marché de Noël dans les écuries du Haras du Pin

Des écuries construites par Colbert. Le lieu est pour le moins insolite pour y organiser un marché de Noël. Voilà pourtant ce que propose pour la quatrième fois le Haras du Pin, le samedi 11 décembre de 10 h à 20 h et le dimanche 12 de 10 h à 17 h.

55 exposants

Organisé depuis 2017, ce rendez-vous hivernal est devenu incontournable. Après une année d'interruption en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, ce marché de Noël est un moment suspendu, qui plonge les visiteurs dans une ambiance qui mêle la magie de Noël, l'authenticité de l'artisanat local et les saveurs gourmandes du terroir. Produits locaux, décorations de Noël, bijoux... Cinquante-cinq exposants vont s'installer dans les très belles écuries du XVIIIe siècle et promouvoir le savoir-faire local.

Ce sera aussi l'occasion de mettre en lumière le haras et... de rencontrer le Père Noël !

Entrée libre et gratuite, buvette et petite restauration sur place.

L'après-midi, payant : spectacle à 15 h, activités avec les poneys et promenades en attelage.