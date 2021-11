Internet. Quels sont les réseaux sociaux préférés des ados et détestés par les parents ?

A l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, jeudi 18 novembre, Kaspersky France a dévoilé les résultats de son baromètre parents-enfants et de leur relation avec les réseaux sociaux.

Les premiers résultats témoignent de l'importance de TikTok auprès des plus jeunes, mais encore plus de Snapchat. 34 % des enfants et adolescents interrogés ont indiqué être inscrits sur le réseau social contre 33 % pour la plateforme chinoise. La plateforme de messagerie WhatsApp suit de près avec 30 %. Instagram et Facebook ferment la marche avec respectivement 26 % et 22 %.

TikTok dans le viseur des parents

Du côté des parents, la relation avec TikTok est tout autre. Ils sont 36 % à désapprouver l'inscription de leur enfant sur le réseau social chinois.

Instagram et Facebook complètent le top 3 avec respectivement 27 % et 23 % à désapprouver ces inscriptions. WhatsApp est au contraire la plateforme qui recueille le moins de désapprobation de la part des parents avec seulement 13 % de rejet.

Le harcèlement, en grande partie sur les réseaux sociaux ?

Pour les parents, la présence de leur enfant sur les réseaux sociaux est un danger réel. Ils sont 24 % à affirmer que leur enfant ou l'un de ses camarades a été victime de cyberharcèlement. Un résultat qui tombe à 10 % pour les enfants qui ne sont pas inscrits sur un réseau social.

* Méthodologie de l'étude: Etude commanditée par Kaspersky France et réalisée par IFOP via un questionnaire auto-administré en ligne entre le 17 et 22 septembre 2021 en France auprès de 960 parents d'enfants scolarisés à l'école élémentaire ou au collège.