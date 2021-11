Sur la toile. Netflix lance un nouveau site pour découvrir les séries les plus populaires

C'est une nouveauté ou presque pour Netflix. Le géant du streaming a dévoilé le lancement d'un nouveau site, top10.netflix.com, totalement dédié aux contenus les plus regardés sur sa plateforme, qu'il s'agisse de films en anglais comme des films en langue étrangère. Les séries sont bien évidemment concernées. Pour le moment, aucun top ne concerne les documentaires, pourtant nombreux sur le site. Netflix avait déjà annoncé un changement dans le classement de ses meilleurs contenus en se focalisant désormais sur le nombre total d'heures regardées d'un programme, en septembre 2021.

La méthodologie

Les données recueilleront le nombre total d'heures regardées d'un programme durant la semaine précédente, du lundi au dimanche, et ce, dans le monde entier. Le site propose également de découvrir les tops 10 dans différents pays mais sans avoir accès au nombre d'heures de visionnages. "Les listes de pays sont également classées en fonction des heures de visionnage, mais n'affichent pas directement la visualisation au niveau du pays", a précisé Netflix sur son site. Il sera donc tout de même possible de vérifier si le film le plus regardé de la semaine se retrouve également dans le top 10 d'autres pays. Le film "Red Notice" avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot, premier du classement sur Netflix du 8 au 14 novembre, est notamment arrivé premier dans le top 10 en France, en Égypte ou encore à Hong Kong.

Le "binge watching" enfin représenté

Netflix avait justifié son changement de classement dans sa lettre adressée à ses actionnaires en soulignant l'importance des films ou des séries regardées plusieurs fois. C'est toujours dans ce sens que Netflix a indiqué départager les séries selon leur saison : "Nous considérons chaque saison d'une série et chaque film séparément, vous pourriez donc voir les saisons 2 et 3 de Stranger Things dans le Top 10."

Tout comme au cinéma, Netflix indiquera le nombre de semaines qu'un contenu a passé dans le top 10 et actualisera le classement des films et des séries les plus populaires dans le monde en se basant toujours sur le nombre d'heures regardées durant ses 28 premiers jours sur la plateforme.

"Les rapports hebdomadaires sont arrondis à 10000 pour tenir compte des fluctuations de la connectivité Internet dans le monde", poursuit Netflix.

Tous les rapports hebdomadaires, depuis le 28 juin 2021, sont disponibles sur le site.