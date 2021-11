Lillebonne. Le 7e festival du jeu de société se tient tout ce week-end

Les joueurs vont pouvoir se retrouver autour d'une table ! Après une édition numérique en 2020 en raison de la situation sanitaire de Covid-19, le festival revient cette année, samedi 20 et dimanche 21 novembre, à la salle des Aulnes de Lillebonne. Entre 1 500 et 2 000 personnes sont attendues sur les deux jours pour découvrir les nouveautés 2020-2021 des jeux de plateaux. Tous les publics sont visés : le débutant comme le joueur expert. À chaque fois, des animateurs seront présents pour expliquer les règles aux joueurs et leur faire découvrir, pourquoi pas, de futurs jeux. En effet, 16 auteurs et éditeurs viennent faire tester leurs jeux avant leur sortie définitive.

Écoutez Thomas Lessard, organisateur du festival, nous présenter cette édition 2021:

7ème festival du jeu de société de Lillebonne Impossible de lire le son.

Des tournois, dont certains réservés aux enfants, seront proposés durant les deux jours, avec des lots à la clé. Une buvette/restauration est accessible sur place. Les bénéfices des ventes seront reversés au Téléthon. Une boutique de jeux sera aussi proposée.

Retrouvez le programme complet et les invités sur www.lillebonne.fr et la page Facebook de la ludothèque.

Rendez-vous samedi 20 novembre de 14 heures à 2 heures et dimanche 21 novembre de 10 heures à 18 heures. Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire.