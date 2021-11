Près de Caen. Maître artisan fleuriste à 21 ans, Manon Noguès voit la vie en rose

Vous pouvez l'appeler "Maître artisan fleuriste". Manon Noguès, 21 ans, a lancé son propre atelier de création florale jeudi 11 novembre, à Saint-André-sur-Orne : Black Peony, pivoine noire en français. "À l'école, on apprenait le nom des fleurs en anglais, je trouvais que ça sonnait bien", se souvient la jeune entrepreneuse. Encore mineure, l'idée d'ouvrir son entreprise était déjà dans un coin de sa tête. Elle a suivi six ans d'études pour devenir fleuriste. Un Certificat d'aptitude professionnel (CAP), un Brevet professionnel (BP) et enfin un Brevet de Maîtrise (BM) en alternance dans une école de Charente-Maritime. Ce dernier diplôme est l'équivalent du titre du Meilleur ouvrier de France.

Une création sur le thème du D-Day

"Nous ne sommes que deux dans la région à avoir fait ce parcours", selon la jeune fleuriste. Dans le cadre de son BM, Manon devait réaliser une création pour valider son examen en juin dernier. En tant que Caennaise d'adoption - elle est née à Bordeaux -, lier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les fleurs était naturel. "J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire du débarquement en Normandie", sourit Manon. Cette structure, qui mesure 2,90 m de haut, est composée de sept plaques de plexiglas. Une colombe est à découvrir au fond. Des fleurs rouges, des roses et des coquelicots rappellent les drapeaux des pays qui ont débarqué en Normandie. Elle a aussi réalisé un mémoire de 90 pages pour expliquer toutes les étapes de son projet.

La création florale au thème de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a présentée lors de son Brevet de Maîtrise. - Manon Noguès

"L'avenir ? Ouvrir ma propre boutique"

Devenir fleuriste était tout sauf un hasard. Elle avait le nez dans les fleurs dès sa plus tendre enfance. "Mes deux grands-mères avaient de grands jardins fleuris. Je coupais souvent les fleurs pour faire de grands bouquets. J'ai toujours été très créative", se remémore la jeune femme, en pointant du doigt un lustre en fleurs fait en papier kraft dans son atelier.

Pour Noël, Manon créé aussi des calendriers de l'avent. Sympa, non ? - Manon Noguès

Son style à elle, ce sont les couleurs claires. Des fleurs blanches, pastel, mais aussi du rouge "pour sortir de ma zone de confort. Il faut que ça plaise aux clients avant tout". Elle met en pratique ses techniques pour des créations de mariage, de deuil, des professionnels, mais aussi la réalisation de bouquets de fleurs, à la commande sur Internet. "Mon activité est à l'opposé de ce que l'on fait en boutique", dit-elle de son sourire pétillant. "J'aime quand les gens disent 'Waouh, c'est joli !'." Pour la suite, c'est quasiment tout tracé. "Faire de la livraison dans toute la France et ouvrir ma propre boutique." Dans un ancien corps de ferme, dans l'idéal.