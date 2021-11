Musique. MTV Europe Music Awards : Amel Bent récompensée

La cérémonie des MTV Europe Music Awards a eu lieu dimanche 14 novembre, en Hongrie. Plusieurs artistes se sont succédé sur scène. Voici une partie de ceux qui ont été récompensés :

• Meilleur artiste : Ed Sheeran

• Meilleur artiste pop : BTS

• Meilleure chanson : Ed Sheeran - Bad Habits

• Meilleur clip : Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

• Meilleur artiste electro : David Guetta

• Meilleur artiste rock : Måneskin

• Meilleur groupe : BTS

• Meilleure fanbase : BTS

• Meilleure artiste française : Amel Bent

Tous ces artistes sont à écouter sur Tendance Ouest !