Musique. Hopen, le groupe de pop catholique, de passage au Havre

Hopen, le groupe de pop catholique, sera en concert au Havre vendredi 19 novembre. La soirée a été organisée par la pastorale des jeunes du diocèse du Havre qui voulait un événement populaire et grand public pour permettre aux jeunes d'exprimer leur foi. Le groupe Hopen est composé de quatre frères (Antoine, Camille, Armand et Charles Auclair), originaires d'Avignon. Ils ont grandi dans une famille où la foi est présente. Tous musiciens dans l'âme, ils ont découvert très tôt des groupes de pop louange comme Hillsong, Elevation Worship, Exo ou encore Glorious. L'aventure a débuté pour eux en 2013 et depuis, le succès ne se dément pas. En sept ans, ils ont assuré plus de 350 dates et attiré plus de 130 000 spectateurs, dont le Pape François qui les a reçus au Vatican.

Pratique. Hopen, 4 frères en concert - vendredi 16 novembre à 20 h 30 en l'église Saint-Paul d'Aplemont au Havre - Billetterie et renseignements au 02 32 74 51 83 ou sur www.lehavre.catholique.fr