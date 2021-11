Saint-Sauveur-Lendelin. Mobilité pour tous : un véhicule électrique en autopartage

C'est une première dans la Manche. La commune nouvelle de Saint-Sauveur-Villages lance un dispositif d'autopartage. Un véhicule électrique est mis à disposition des habitants, sous la forme d'une location, via une application mobile, là où les transports en commun sont peu fréquents, peu utilisés aussi. Un accès à la mobilité pour tous et une vraie volonté affichée pour la maire de la commune, Aurélie Gigan.

Le financement est assuré par la commune nouvelle et la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, et déjà d'autres maires sont déjà attentifs à ce dispositif.

Ce dispositif d'autopartage sera mis en place le jeudi 25 novembre. Informations pratiques à retrouver sur le site de la Ville.