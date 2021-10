Huit voix pour un étonnant cocktail

Voces 8, est un ensemble londonien composé de huit chanteurs. Tous sont d’anciens choristes de l’abbaye de Westminster. Le groupe qui chante a capella a connu un succès immédiat outre-manche. Dans un programme éclectique et bien souvent surprenant, le groupe exploite comme personne l’étendue des sonorités vocales et nourrit ses interprétations d’influences jazz et pop. Depuis 2010, Voces 8 n’en fini pas de confirmer le succès obtenu. L’ensemble vocal est excellant dans les polyphonies classiques comme dans le jazz et les improvisations. On les retrouvera avec bonheur au conservatoire de Rouen pour un concert durant lequel ils interpréteront des œuvres de Gibbons, Palestrina, Monteverdi Brahms, Reger et bien d’autres encore…

Pratique. Voces 8, lundi 16 janvier, 20h30, Conservatoire de Rouen. Tarifs de 8 à 25 €. Dans le cadre de l’Animation Musicale à l’Université. Rens. 09 63 50 19 61.