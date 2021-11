Musique. Les guitares de musiciens célèbres électrisent les enchères

C'est un instrument de légende chez les mélomanes, elle pourrait atteindre une somme à six chiffres.

L'instrument a été utilisé par le guitariste britannique de rock et de blues le 14 juin 1970, lors du premier concert de Derek and The Dominos, au Lyceum Theater de Londres. Il s'en est également servi avec ses groupes précédents, dont The Yardbirds, John Mayall's Bluesbreakers et Cream et Blind Faith.

Eric Clapton a ensuite donné la guitare acoustique, une Martin D-45 de 1968, à son ami et auteur-compositeur-interprète, Dave Edmunds. Dans une lettre de provenance accompagnant l'instrument, le musicien de 77 ans a déclaré que Clapton avait choisi ce modèle parce qu'il ne trouvait plus la Gibson J-200 qu'il comptait lui offrir.

Six millions d'euros

pour une guitare de Cobain

La pièce est estimée entre entre 264 000 et 440 000 euros. Elle sera mise aux enchères les 19 et 20 novembre prochains, lors de la vente annuelle "Icons & Idols, Rock 'N' Roll" de Julien's Auction. D'autres instruments appartenant à des légendes du rock passeront également sous le marteau à cette occasion. Parmi eux, une guitare électrique Stratocaster, dont s'est déjà servi sur scène David Gilmour des Pink Floyd. Si Julien's Auctions l'estime entre 80 000 et 100 000 dollars (entre 70 400 et 88 000 euros), son prix pourrait toutefois grimper. Une centaine de guitares issues de la collection personnelle de Gilmour avaient été adjugées à 21,5 millions de dollars (environ 18,9 millions d'euros) en 2019 chez Christie's. L'une d'entre elles, la légendaire Black Strat, s'était même envolée à 3,50 millions d'euros.

Ce record a été pulvérisé quelques mois plus tard, par une guitare dont Kurt Cobain s'était servi en 1993, lors de son fameux concert "MTV Unplugged". Elle est devenue l'instrument le plus cher jamais vendu aux enchères, en étant adjugée à 6 millions de dollars (environ 5,3 millions d'euros).

Ces sommes faramineuses n'étonnent pas Darren Julien, le directeur de Julien's Auctions. Elles attestent de l'engouement croissant des collectionneurs pour les pièces ayant appartenu à des célébrités, vivantes ou décédées. "[L'un d'entre eux] m'a récemment dit : 'C'est plus cool d'accrocher la guitare de John Lennon sur mon mur qu'un Monet ou un Picasso'", a-t-il déclaré au Guardian. D'autres pièces collector comme les affiches de concert rétro connaissent le même sort aux enchères.