Pays de Caux. Les Restos du cœur cherchent des bénévoles

Ils comptent sur vous ! La 37e campagne des Restos du cœur débute le mercredi 24 novembre. Et sur le Havre et le pays de Caux, l'association recherche encore des bénévoles. Logistique, trésorerie, secrétariat, cours de français, référent départs en vacances, délégués hygiène et sécurité, référents bâtiment/travaux, prospecteurs de dons, communication… Tout un tas d'activités sont possibles au sein des Restos, pas seulement l'aide à la distribution alimentaire. "On apprend beaucoup en étant bénévole, assure Christine Emo, référente ressources bénévoles au siège de l'association. Et il y a des petits diamants chez nos bénéficiaires. Leur redonner le sourire, au-delà de la nourriture, c'est génial."

Des créneaux le soir et le samedi

Si les retraités sont nombreux parmi les 600 bénévoles, il n'est pas nécessaire d'être disponible toute la semaine pour aider. "Quelques heures par semaine, cela suffit pour faire des roulements", poursuit Christine Emo. Les Restos ont aussi ouvert des centres le soir et le samedi, sur Le Havre et sa région, afin de répondre à la demande des bénéficiaires qui travaillent.

L'association aide 14 000 personnes dans les treize centres du Havre et du pays de Caux. Pour devenir bénévole, il suffit d'envoyer sa candidature sur restosducoeur.org.