Bayeux. La Cathédrale se met en lumière dès le 27 novembre

La cathédrale de Bayeux revêtit son habit de lumière à compter du 27 novembre. Le spectacle "La cathédrale de Guillaume" prend à nouveau place, entre technologies sonores et lumineuses, pour le plus grand bonheur des spectateurs. La Tapisserie de Bayeux sera mise à l'honneur durant une projection spectaculaire. Un moment de magie, où les projections historiques sur les murs de la cathédrale plongeront petits et grands au cœur des légendes de Normandie.

Didier Llorca, directeur de l'Office du tourisme de Bayeux nous plonge au cœur de l'évènement.

Ce que les visiteurs découvriront durant le spectacle "La cathédrale de Guillaume"

Au total, 14 soirées de projection sont organisées, avec cinq séances chaque soir, toutes les demi-heures, entre 18 heures et 20 heures, jusqu'au 30 décembre. Le spectacle est gratuit.

Pass sanitaire et masque obligatoires.