[Enquête] Rouen. Quel avenir pour les extensions des terrasses ?

"Faire de Rouen la plus grande terrasse de France." C'était l'ambition de la Ville de Rouen au moment de présenter son plan de déconfinement, au mois de mai de cette année. La possibilité d'extension des terrasses, gratuite pour les établissements, a été au cœur du dispositif. Sur les 406 de la ville, 120 établissements en ont profité. Pour ceux interrogés pour cet article, le bilan est unanimement positif : l'extension a permis, soit un rattrapage de chiffre d'affaires, soit d'améliorer le confort des clients, soit de toucher même une nouvelle clientèle. Pour d'autres, cela a même été une première, comme dans la rue des Boucheries Saint-Ouen (lire par ailleurs), piétonnisée cet été. "On n'a jamais eu de terrasse et on n'a jamais travaillé pendant l'été, explique Djamel Selloum, gérant du restaurant Le Berbère, spécialiste du couscous. Je me demandais si c'était le plat." Avec une vingtaine de tables installées sur la route et une belle terrasse abritée, le gérant, présent depuis 30 ans dans le quartier, a pourtant fait "presque le même chiffre que l'hiver", alors qu'il fait habituellement 80 % de recettes en moins.

"On a fait plus de monde pour l'apéro"

En prime, une nouvelle clientèle, avec notamment des touristes qui se sont arrêtés pour boire un café, séduits par l'animation dans le quartier. Le constat est le même à quelques dizaines de mètres de là, au Lido, rue Armand-Carrel. Dans cette brasserie emblématique, la capacité de la terrasse a été multipliée par deux en s'étendant notamment sur deux places de stationnement, joliment aménagées avec des plantes. Et s'il y a eu un peu moins de repas du midi en intérieur avec les craintes liées à la Covid cet été, cette terrasse et l'espace qu'elle proposait ont eu du succès. "C'était génial, beaucoup plus agréable pour les gens qui sont moins tassés, détaille Thierry Duchatel, le responsable de la salle. Quand il y a le marché à Saint-Marc, ça se remplit et on a fait plus de monde pour l'apéro le soir." Au Vixen, bar de nuit en haut de cette même rue, la plupart du chiffre se fait sur la terrasse.

L'extension, sur la petite placette en contrebas, a été un soulagement. "C'était carrément génial, soutient la gérante Dorothée Bonnard. Ça nous a permis de respecter les distanciations et de retrouver le travail normalement": 160 places conservées à la réouverture, donc pour l'établissement, grâce à l'extension. Et quand les jauges complètes ont pu être rétablies, la terrasse est passée à 250 places et a permis une embauche supplémentaire. "Ça a aussi permis de créer une deuxième ambiance, plus calme. On a eu envie de faire quelque chose de bien." Cette extension a été également bien accueillie par les riverains des immeubles voisins, qui constataient jusque-là la présence de squatteurs ou de trafic de drogue à cet endroit.

Tous s'accordent globalement sur "la bonne idée" ou le "sentiment d'avoir été soutenu". Devant le succès de l'opération, la Ville a prolongé l'autorisation des extensions jusqu'au mercredi 1er décembre, en attendant de plancher de manière plus permanente sur la question pendant l'hiver.