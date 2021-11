Cinéma. Cinq films 100 % Noël à regarder près de la cheminée pour patienter jusqu'au 25 décembre

Noël approche à grands pas. Pour patienter jusqu'au 25 décembre, les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ et Prime Video, proposent un certain nombre de films et comédies romantiques.

Netflix

Love Hard

Elle a dû faire face à des vampires dans Vampire Diaries. Désormais, Nina Dobrev doit affronter un "catfish". Dans cette comédie romantique de Noël, elle pensait avoir retrouvé l'amour avec Josh, un beau brun séduisant, rencontré virtuellement sur Internet. Date de sortie : le 5 novembre.

Christmas Flow

Tayc joue les rappeurs dans la comédie romantique de saison Christmas Flow. Il fait face à Shirine Boutella dans la peau d'une journaliste engagée et féministe. Alors que Marcus veut lisser son image un peu trop sexiste, il rencontre la jeune femme dans la magie de Noël. Date de sortie : le 17 novembre

Un château pour Noël

Direction l'Écosse et l'amour pour Brooke Shields. L'actrice campe le rôle de Sophie Brown, une autrice américaine à succès, tombée en disgrâce après un scandale. Bien décidée à se ressourcer dans un château en Écosse, elle tombe alors sous le charme de cette bâtisse énorme qu'elle décide d'acheter, mais l'actuel propriétaire n'est pas d'accord. Date de sortie : le 26 novembre

Prime Video

Ma belle-famille, Noël et moi

Si Kristen Stewart jouera les Lady Di dans Spencer bientôt au cinéma, elle campe un tout autre rôle dans la comédie Ma belle-famille, Noël et moi. Amoureuse de sa petite amie Harper, Abby va apprendre que sa chérie n'a pas du tout fait son coming out comme elle lui avait pourtant dit. Une situation compliquée pour le couple, invité pour Noël dans la famille d'Harper. Date de sortie : le 29 novembre

Disney+

Maman, j'ai raté l'avion ! (Ça recommence)

C'est le remake de l'une des comédies de Noël les plus célèbres. Dans cette nouvelle version, le petit Max Mercer est oublié chez lui alors que sa famille est partie en vacances au Japon pour les fêtes de fin d'année. Loin d'être triste, le petit garçon facétieux va profiter de cette soudaine liberté qui sera de courte durée. Un couple à la recherche d'un héritage a jeté son dévolu sur la maison des Mercer. Max va alors redoubler d'inventivité pour les empêcher d'entrer. Date de sortie : le 12 novembre