Cadeaux. Gagnez chaque jour quatre places pour le Tendance Session

Cette semaine, gagnez chaque jour vos quatre invitations pour le TENDANCE SESSION, un concert en acoustique organisé par Tendance Ouest et réservé à ses auditeurs. Pour ce premier rendez-vous, Cephaz, Nolwenn Leroy, Gaëtan Roussel et Tryo viendront à votre rencontre dans l'agglomération de Caen (Calvados) pour vous chanter leurs dernières nouveautés.

Le concert aura lieu jeudi 25 novembre au Wip, le tiers-lieu culturel de Caen la Mer, à Colombelles, à 19 heures.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort chaque matin, du lundi 15 au vendredi 19 novembre, entre 7 heures et 7 h 30, avec Pierre et Marine dans Normandie Matin.