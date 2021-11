[Photos+vidéo] Cherbourg. Un exercice antiterroriste dans le cadre de l'OTAN

Depuis lundi 8 novembre, des plongeurs démineurs (GPD) et des fusiliers marins manchois organisent des exercices dans le cadre du traité de l'atlantique Nord avec leurs collègues membres de l'OTAN : américains, belges, espagnols, italiens… Ils effectuent des simulations de déminage portuaire au large de Cherbourg pour se préparer à la lutte antiterroriste.

Mercredi 10 novembre, ils devaient suivre un scénario : un individu armé devait être neutralisé par la compagnie de fusiliers marins Le Goffic de Cherbourg. Ils ont réussi en lâchant un chien qui a mordu l'individu et l'a mis à terre. "L'équipe d'intervention est venue récupérer l'individu, l'a serflexé et l'a palpé. Ils se sont rendu compte qu'il avait un sac avec possibilité d'explosif. Et ils ont fait appel à un démineur [allemand] qui est venu pour sécuriser la zone et neutraliser l'engin suspect", explique Maître Guillaume, adjoint au chef du peloton cynotechnique de la CFM Le Goffic. Une coopération réussie et nécessaire pour appréhender la menace terroriste dans la vie réelle. "L'idée de faire un exercice interallié, c'est d'apprendre à se connaître, à partager les procédures, et à partager le matériel, donc c'est vraiment très utile", explique Mathieu Fadde, commandant du groupe des plongeurs démineurs de la Manche.

Reportage lors de l'exercice Impossible de lire le son.

Ces simulations, en mer ou à terre, ont lieu jusqu'au jeudi 18 novembre.