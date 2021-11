Orne. Unique en Europe : la première borne de recharge ultrarapide pour véhicules électriques

L'augmentation du prix des carburants incite de plus en plus de Français à investir dans une voiture électrique, qui représente actuellement 35 % des ventes de véhicules neufs. Mais l'éternel problème de ces véhicules est leur autonomie, qui reste faible, et leur interminable temps de recharge. De nouveaux véhicules, pour l'instant haut de gamme commencent à voir le jour avec de grosses batteries qui permettent une autonomie de plus de cinq cents kilomètres.

Une borne ultrarapide

Pour recharger ces monstres de technologie, la société Siemens vient de commercialiser une borne très puissante de recharge ultrarapide, dont la première en Europe a été inaugurée mardi 9 novembre, près d'Alençon !

Destiné aux SUV et autres grosses berlines, "ce super-chargeur est cinq fois plus puissant que les bornes de recharges habituelles", explique Philippe Auvray, le président de la Maison de l'énergie, située à Valframbert. "Le plein revient à seulement une quarantaine d'euros." Cette nouvelle borne est en libre accès, elle fonctionne avec une simple carte bancaire.

Pour les automobilistes itinérants

Ce type de super-chargeur est destiné à être installé sur les grands axes routiers, pour faciliter la vie des automobilistes de passage. Pour ceux qui roulent près de chez eux avec de petites voitures électriques (type Zoé), "les actuelles 106 bornes, déjà implantées un peu partout dans l'Orne, suffisent", explique Philippe Auvray. Dès l'an prochain, pour améliorer leur maillage, les bornes privées et publiques de recharge électrique dans ce département vont devenir complémentaires. "On travaille pour le futur, il y a urgence climatique", souligne Philippe Auvray.

Trois types de bornes sont désormais installés : celles que l'on voit le plus fréquemment sont d'une puissance de 22 kVA et coûtent 10 000 euros. Quelques bornes plus puissantes, de 50 kVA sont également installées, chacune revient à 50 000 euros. Ce nouveau type de chargeur rapide de 100 kVA (jusqu'à 350 kVA) revient à 100 000 euros. Mais alors que la COP 26 s'achève, c'est sans doute le prix à payer pour décarboner nos transports et assurer un avenir moins pollué à notre planète.

En savoir plus. La première borne de recharge pour véhicules électriques est apparue dans l'Orne en 2016. En 2020, 9 000 recharges ont été effectuées dans ce département, pour atteindre plus du double, 20 000, en 2021.