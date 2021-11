Normandie. Gare Saint-Lazare évacuée, le trafic des trains perturbée

Certains trains ont accusé jusqu'à 1 h 30 de retard sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, mercredi 10 novembre, en début de soirée. La raison ? La mise en place d'un périmètre de sécurité puis finalement, l'évacuation pu et simple de la gare Saint-Lazare, peu avant 19 heures, après la découverte d'un bagage abandonné et donc suspect. En attendant l'intervention des démineurs, le secteur a été bouclé et la circulation des trains stoppée pendant près d'une heure.

La circulation a pu reprendre progressivement, vers 20 heures, avec des conséquences sur la plupart des trains du soir. La SNCF précise que dans ce genre de situation, si le propriétaire du bagage mis en cause est identifié, "il sera bien entendu verbalisé".