Port-Jérôme. Après l'allocution présidentielle, plus de monde au centre de vaccination

L'allocution d'Emmanuel Macron conditionnant l'attribution du pass sanitaire aux plus de 65 ans à la dose de rappel du vaccin anti-Covid a boosté par endroits les prises de rendez-vous. C'est le cas au centre de vaccination de Caux Seine Agglo, installé à L'Escale de Notre-Dame-de-Gravenchon.

"Entre hier soir et ce matin, nous avons enregistré une trentaine de prises de rendez-vous pour aujourd'hui", note Jonathan Gloaguen, directeur des soins au centre hospitalier Caux Vallée de Seine. Surtout, une quarantaine de personnes se sont présentées spontanément mercredi 10 novembre. "Le centre étant ouvert, nous avons pu les prendre en charge", indique le chef du centre gravenchonnais, qui n'est désormais ouvert qu'un seul jour par semaine. "Mais ce n'est pas un afflux massif comparable à l'allocution du 12 juillet", tempère Jonathan Gloaguen. Le centre sera ouvert à nouveau samedi 20, mercredi 24 et lundi 29 novembre puis les lundi 4, mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22 et lundi 27 décembre, avec quatre lignes de vaccination.