Alençon. Une semaine de cultures urbaines entre hip-hop, théâtre et graff

La Semaine des cultures urbaines organisée par Zone 61 débutera lundi 15 novembre, jusqu'au samedi 20, à Alençon. Elle s'annonce riche en événements et s'achèvera au parc-expo Anova par la battle de hip-hop WIBA (World International Battle Alençon).

Le programme

Dès lundi soir, le spectacle Quai des Arts se jouera au théâtre d'Alençon. Un concert de rap et de beatmaking est organisé à La Luciole mardi et un plateau Comedy Club au Satellite d'Anova mercredi. Au programme toute la semaine, battle et expos de graff, conférence sur les racines du mouvement hip-hop, stage de danse hip-hop.

Damien Guillet, coordinateur de la Semaine des cultures urbaines à Alençon.

"C'est la joie pour nous de pouvoir réorganiser cet événement après une année sans, en raison de la Covid", explique Damien Guillet, le coordinateur de cette semaine. C'est même un exploit, puisque tout a été organisé en seulement quelques semaines, avec la présence de huit équipes de différents pays (dont Taïwan, Amérique latine, Portugal, Algérie, Israël) pour la battle internationale de hip-hop.