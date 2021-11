Le Havre. Une fresque de l'artiste Mascarade à vendre… sur Leboncoin

Mascarade victime d'une mascarade ! L'artiste du Havre, dont les fresques colorées ornent notamment des cours d'école ou les murs du centre commercial des Docks Vauban, a eu la surprise de retrouver, dimanche 7 novembre, une de ses peintures à vendre… sur Leboncoin. "C'est un ami qui m'a alerté", relate le Havrais.

"Idéal pour un loft"

C'est en fait le morceau d'une palissade, qui entourait la cathédrale Notre-Dame pendant les longs mois de travaux sur l'édifice, qui est à vendre. D'où la dimension de l'œuvre, précisée par le vendeur, 1,80 sur 3,3 mètres, "idéal pour un loft". Aucun prix n'étant mentionné, une proche de l'artiste se fait passer pour un acheteur potentiel et interroge le rédacteur de l'annonce : il faudra débourser 1 000 € !

"Quand j'interviens dans la rue, ce sont des œuvres gratuites, visibles par tous. Que quelqu'un la conserve après les travaux, c'est une chose, de là à en faire commerce…", regrette Mascarade.

Le peintre, suivi par plus de 3 500 personnes sur Instagram et plus de 4 000 sur Facebook, a reçu "un nombre incalculable" de messages de soutien de sa communauté.

L'annonce a été désactivée

Plusieurs internautes ont signalé l'annonce, qui a finalement été désactivée. Mascarade n'a pas souhaité aller plus loin, encore moins déposer plainte. Mais il n'est pas été surpris : "C'était déjà arrivé à Jace - le papa des Gouzous - il y a quelques années." D'autres artistes locaux ainsi que les colleuses opposées aux féminicides avaient profité de ce mur provisoire pour s'exprimer. Il est aujourd'hui démonté, mais le travail de Mascarade peut s'admirer - et s'acheter en toute légalité ! - à la galerie Hamon et à la galerie personnelle de l'artiste, 9 rue de la commune au Havre… à deux pas de la cathédrale !