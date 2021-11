Cinéma. Pour son deuxième anniversaire, Disney+ vous propose de vous abonner pour 2 euros

The Walt Disney Company a prévu de nombreuses festivités pour l'anniversaire de sa plateforme de streaming. Si Netflix a récemment augmenté ses prix, Disney+ a choisi de casser les siens pour célébrer sa deuxième année. L'abonnement pour un mois coûtera exceptionnellement 1,99 euro. Mais attention, cette offre durera jusqu'au 14 novembre prochain, notamment en France.

"Avec le Disney+ Day, nous voulons créer une expérience supplémentaire comme seule The Walt Disney Company peut le faire", a déclaré Kareem Daniel, président de la division Media et Divertissement chez Disney dans un communiqué officiel.

Encore plus de nouveautés

le 12 novembre

Disney+ fêtera son deuxième anniversaire le vendredi 12 novembre 2021 et, à cette occasion, des nouveaux contenus seront disponibles en ligne. Parmi eux, le documentaire sur Billie Eilish The Making of Happier than Ever : A Love Letter to Los Angeles, un épisode Marvel Studios Legends : Hawkeye qui reviendra sur les meilleurs moments du super-héros de Marvel avant le lancement de la série qui lui sera consacrée, un documentaire spécial sur le dernier gros succès des studios Marvel Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Il était une fois, film de 2007 avec Patrick Dempsey et Amy Adams, le film Spin : Pour l'amour de la musique, ainsi que tous les épisodes de la saison 3 de Fancy Nancy. Une longue liste qui vient compléter les titres déjà annoncés au programme auparavant, comme Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence), Le Plusanniversary des Simpson, un court-métrage dans lequel la célèbre famille jaune rend hommage à Disney+, ou Dopesick, une nouvelle série avec Michael Keaton.

Direction le cinéma

Si Disney+ a prévu des surprises sur sa plateforme, l'entreprise n'en oublie pas pour autant ses studios et le cinéma. Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre, plus de 200 cinémas AMC aux États-Unis organiseront des projections spéciales. Quatre films surprise seront proposés aux spectateurs, qui ne découvriront qu'au dernier moment le titre des films en question. Petit bonus : "Chaque film comportera un court-métrage surprise", a indiqué Disney. La place de cinéma pour chacune de ces projections événements sera de cinq dollars. Netflix aussi avait décidé de remettre à l'honneur les salles de cinéma à l'occasion de la sortie de The Harder They Fall.