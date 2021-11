Cherbourg-en-Cotentin. Aides à domicile : elles veulent être reconnues

Une dizaine de salariés de l'entreprise de service d'aide à domicile Auxi'life, à Cherbourg, ont manifesté lundi 8 novembre devant le site pour montrer leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et leur relation avec la direction. "On est arrivés à faire le boulot d'une aide-soignante. On n'est pas reconnues", résume Sylvie Choisy, déléguée du personnel et trésorière. Elle travaille plus de 35 heures par semaine et touche un salaire de 1 240 euros net. "Il y a des menaces de sanctions sur des salariés qui n'assurent pas les interventions car elles n'ont pas vu les ajouts du service administratif sur leur planning. Ces interventions sont ensuite mises en absences injustifiées si l'auxiliaire ne les a pas vues, et donc perte de salaire", énumère, Sylvie Choisy.

"J'ai fait un abandon de poste en septembre, pour maltraitance salariée, qu'on peut recevoir verbalement du bureau, et un manque de communication et d'organisation", explique Louna Jacqueline, 22 ans, qui compte désormais se reconvertir comme assistante sociale.

"Ma porte est grande ouverte", répond la direction

La directrice, Stéphanie Lecourtois, a répondu, notamment sur la question des emplois du temps : "Malheureusement, les plannings changent, effectivement, ça fait partie du métier, car il y a des arrêts de travail, des salariés qui ne peuvent pas travailler pour X raisons, donc il faut bien qu'on les remplace au pied levé par les collègues." À la tête d'une entreprise de 160 salariés, elle admet que le travail est difficile.

"Le service d'aide à domicile est en souffrance depuis des années. Les auxiliaires de vie sont confrontées à l'isolement, à des personnes qui peuvent être parfois agressives, c'est un métier dur moralement et physiquement, donc oui, des abandons de poste, j'en ai, mais pas plus qu'ailleurs", poursuit-elle.

La directrice explique que sa structure a aussi besoin de personnel. Elle recherche notamment une dizaine d'auxiliaires de vie.

"Je suis présente au bureau tous les jours, ma porte est grande ouverte en cas de souci", rappelle-t-elle.