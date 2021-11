Orne. Des lots de vêtements de seconde main pour enfants livrés à la maison

"J'ai eu envie de créer quelque chose qui ressemble à mes valeurs." A 35 ans, Laure Lebon a décidé de se lancer dans l'entreprenariat. Domiciliée près d'Alençon, elle a créé au mois de juin, la société Bou2ChouBox. Sa ligne directrice : "Favoriser l'économie circulaire tout en préservant l'environnement." Laure Lebon vend, à distance, des vêtements pour enfants de seconde main ou dégriffés.

Économie circulaire

De chez elle, Laure Lebon récupère les vêtements de ses clients. "Une fois que les enfants ne rentrent plus dedans, au lieu de stocker les affaires, ils me les envoient, je les lave et leur propose des bons de réduction sur des lots qui correspondent à l'âge des petits. Ce qu'ils m'ont envoyé servira pour des plus jeunes." Ainsi, les clients peuvent habiller leurs enfants de la naissance jusqu'à leurs 14 ans. Les boîtes contiennent cinq habits, quatre de seconde main et un dégriffé. "C'est à la fois des économies, un geste pour l'environnement et un gain de temps."

Laure Lebon a eu l'idée de lancer ces boîtes à la suite de la naissance de son deuxième enfant, en 2017. "Lorsque l'on a un nourrisson, on n'a pas le temps d'aller faire les brocantes ou de passer son temps sur les sites de ventes en ligne. Je suis tombée sur les box alimentaires, l'idée de revisiter ce principe a fait son chemin et la crise sanitaire a créé le déclic."

Pratique. Le prix d'une box tourne autour d'une trentaine d'euros.