Le Petit-Quevilly. En Coupe de France, le Petit Poucet veut encore rêver

Du Régional 3 au National 2, quatre divisions les séparent. Cette donnée résume à elle seule la lourde tâche qui attend les joueurs du FC Saint-Julien, le samedi 13 novembre, pour leur septième tour de Coupe de France face à l'équipe de Poissy. Pourtant, le club de Petit-Quevilly n'a pas prévu de faire de complexes. "D'abord parce que nous sommes une toute jeune équipe, créée il y a cinq ou six ans, et que c'est la première fois que l'on atteint ce niveau de la compétition", présente Mustapha Si Salam, l'entraineur qui débute sa troisième saison au club.

La coupe, oui, mais pas

au détriment du championnat

D'ailleurs, le parcours de son équipe est là pour prouver qu'elle n'a pas peur de se frotter à plus gros qu'elle. Avant de faire tomber Offranville (1-0) et Neufchâtel-en-Bray (3-1), deux autres formations de R3, lors des deux derniers tours, ses troupes s'étaient offert le scalp du Grand-Quevilly FC, aux tirs au but, malgré deux divisions d'écart. Mais le coach veille à ne pas tomber dans l'euphorie : "La Coupe de France, comme je le dis toujours aux garçons, ça ne doit pas nous faire dévier de notre objectif principal qui est de monter à l'étage au-dessus." En remportant toutes ses rencontres de championnat jusqu'à présent, Saint-Julien est dans les clous mais Mustapha Si Salam ne veut pas se disperser : "La Coupe, c'est du bonus, à notre niveau on n'a pas d'autres prétentions. Ce parcours il est déjà plus qu'honorable, le risque c'est de perdre encore des joueurs sur blessure et qu'on y laisse des plumes pour le championnat !"

Ce n'est pas pour autant que son équipe va s'avancer en victime expiatoire face à Poissy. "On ne va pas jouer petit bras, assure l'entraîneur. Ça reste un match de foot et nous aussi on a des garçons de qualité donc on va jouer le coup à fond !" Sans oublier de s'adapter à la situation et à la supériorité annoncée de l'adversaire. Équipe "joueuse, qui aime relancer court et avoir le ballon", le FC Saint-Julien "s'attend déjà à l'avoir beaucoup moins", comme l'admet Mustapha Si Salam. Alors, même s'il ne peut pas métamorphoser son équipe en l'espace de deux semaines, le technicien promet "un autre plan de jeu pour essayer de rééquilibrer le rapport de force". Dans l'approche de la rencontre, l'entraineur admet volontiers que Poissy s'avance en favori naturel pour la qualification. Mais il est certain que ses joueurs seront en mesure "de leur poser des problèmes".

Quoiqu'il arrive, qu'il y ait une qualification ou une élimination à la clé, le FC Saint-Julien a d'ores et déjà prévu de vivre ce match historique comme une grande fête avec ses supporters et sans se mettre de pression. "Ceux qui ont le plus à perdre, c'est eux, ce n'est pas nous, martèle Mustapha Si Salam. Sur le plan mental, nous sommes complètement libérés. On va essayer de proposer quelque chose de bien et s'il faut sortir, on essaiera de sortir avec les honneurs." Jusqu'à présent, la recette a bien fonctionné. Alors, même si la marche est haute, pourquoi ne pas continuer à rêver ?

Pratique. Le FC Saint-Julien affronte Poissy, le samedi 13 novembre à 18 h, au stade Jacques-Gambade de Petit-Quevilly. En ce qui concerne les autres équipes de l'agglomération encore engagées, le FC Rouen se déplace à Chambly (vendredi 12 novembre à 19 h), Oissel à Calonne-Ricouart (samedi 13 novembre à 16 h) et Quevilly Rouen Métropole à Étaples (samedi 13 novembre à 19 h).