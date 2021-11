Football. Sans but ni panache, QRM, le HAC et Caen partagent les points

Trois matches, 270 minutes de jeu et zéro but. Les supporters des trois clubs normands de Ligue 2 auront un peu de mal à se réjouir, le samedi 6 novembre, alors que QRM, Le Havre et le SM Caen ont tous signé des matches nuls et vierges.

La déception pour le HAC, le bon coup pour QRM

Si toutes les rencontres ont été globalement pauvres en spectacle et en occasions franches, tous ces matches livrent des enseignements différents. Pour le HAC, c'est un petit coup d'arrêt alors que les Ciel et Marine avaient l'occasion de recoller au podium. Légèrement dominateurs, les hommes de Paul Le Guen n'ont pas été assez tranchants pour concrétiser leurs opportunités.

À Amiens, avec une nouvelle organisation à cinq défenseurs, Stéphane Moulin et le SMC cherchaient visiblement à se rassurer. Une opération réussie car Amiens est resté inoffensif face à des Caennais à peine plus dangereux. La satisfaction de la soirée vient donc de QRM, qui ne gagne toujours pas à Diochon, mais qui décroche un point précieux face au leader toulousain alors que l'enfer lui était promis.

L'homme de la soirée :

Si QRM a gardé sa cage inviolée, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Impérial à plusieurs reprises, Nicolas Lemaitre n'a jamais rompu, même quand ses coéquipiers pliaient sous les coups de boutoir du TFC.