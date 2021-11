Transat Jacques Vabre. Les Ultimes, une classe à part

En voile, la Transat Jacques Vabre partira du Havre ce dimanche 7 novembre. Parmi les 79 voiliers engagés, certains attirent plus l'œil que les autres sur les quais du village : les Ultimes. Ils seront cinq sur la ligne de départ cette année.

Ces trimarans géants sont assez récents. Ils sont apparus sur la Route du Rhum en 2010. Ces Formules 1 des mers sont impressionnants. C'est une véritable course à la technologie à laquelle se livrent les différentes équipes. Les bateaux sont bardés d'électronique et d'hydraulique. Leurs performances sont incomparables. Les Ultimes peuvent réaliser des pointes à 50 nœuds (un peu plus de 90 km/h). L'objectif pour les skippers est d'atteindre une vitesse moyenne de 40 nœuds.

Les Ultimes étant beaucoup plus rapides que les autres voiliers, un parcours un peu plus long leur a été concocté. Ils devraient traverser l'Atlantique et rejoindre la Martinique (sur un parcours de 7 500 milles - presque 14 000 kilomètres) en une quinzaine de jours, en passant deux fois le Pot au Noir.

Focus sur Trimaran SVR Lazartigue

François Gabart et Tom Laperche sur Trimaran SVR Lazartigue Impossible de lire le son.

Le Trimaran SVR Lazartigue a été mis à l'eau en juillet dernier et baptisé en septembre. Il a été confié à François Gabart. Les victoires du skipper sont impressionnantes : Vendée Globe 2013, Route du Rhum 2014, Transat Jacques Vabre 2015, Transat Anglaise 2016 et record du tour du monde en solitaire en 2017. Pour la Transat Jacques Vabre 2021, il a fait appel à un jeune skipper de 24 ans, Tom Laperche. Ils ont déjà navigué ensemble en 2016. Le duo a déjà navigué une quinzaine de fois sur leur nouvel Ultime mais n'a pas encore réalisé de course avec. Ce sera un véritable test pour eux.

François Gabart (gauche) et Tom Laperche (droite) à quelques jours du départ.

Les cinq Ultimes de la Transat Jacques Vabre 2021

• Actual Ultim 3 - Yves Le Blevec (vainqueur en 2011 en Multi50) et Anthony Marchand

• Banque Populaire XI - Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (vainqueur en 2005 en Multi50)

• Maxi Edmond De Rothschild - Franck Cammas (vainqueur en 2001, 2003 et 2007 en ORMA) et Charles Caudrelier (vainqueur en 2009 en IMOCA et 2013 en MOD70)

• Sodebo Ultim 3 - Thomas Coville (vainqueur en 1999 en IMOCA et 2017 en Ultime) et Thomas Rouxel

• SVR Lazartigue - François Gabart (vainqueur en 2015 en Ultime) et Tom Laperche