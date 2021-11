Bonne table à Rouen. Le Fish, nouveau pendant marin du Rotomagus

On ne change pas un concept qui fonctionne. Thomas Lemelle, jusqu'à maintenant chef du Rotomagus en face de Saint-Maclou à Rouen, décline l'idée qui a fait le succès de son restaurant. "On a ouvert le Rotomagus sur la formule viande, on a pensé à élargir le concept côté poisson", explique simplement le chef qui affirme croire à l'idée du "mono-produit", facile à identifier pour le client. Tout s'y prête dans la rue Percière, où Le Fish s'est installé en lieu et place de l'ancien restaurant étoilé Rodolphe. Comme il y a la cave à maturation de viande au Rotomagus, il y a le "banc de poissons" au Fish, présenté simplement sur de la glace "comme chez le poissonnier, pour donner envie au client".

Du homard à la carte

Sur ce banc, des poissons du moment, au gré de ce qui a pu être acheté en provenance des ports du nord-ouest de la France. En grande majorité : du bar ou du Saint-Pierre notamment. "On le grille simplement au four et on peut ensuite le partager", explique le chef, avec en accompagnement des choses qui restent simples et efficaces : frites maison, écrasé de pomme de terre à la truffe ou fettucine avec des sauces célèbres, comme la béarnaise ou la sauce hollandaise. Autre spécificité, la possibilité de déguster du homard. "J'ai voulu mettre sur ma carte ce produit, mais cuisiné simplement, avec des frites pour offrir la possibilité de manger cela hors d'un restaurant gastronomique", détaille Thomas Lemelle. Le midi, des formules sont proposées à 16,50 € pour l'entrée et le plat ou le plat et le dessert.

Une soupe de poisson, joliment présentée avec ses croûtons, le jour de mon passage. S'ensuit un beau filet de truite aux amandes avec des tagliatelles.

Le filet de truite au menu du jour.

L'ensemble est fidèle au concept : simple et généreusement servi. Avec un verre de muscadet pour agrémenter le tout, la note reste maîtrisée. Avec son ambiance conviviale, le restaurant convient aussi très bien à de bonnes soirées entre amis.

Pratique. 35 rue Percière à RouenTel : 09 73 88 00 02