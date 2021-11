Ça bouge en ville. Encore des nouveautés côté commerces du côté de Caen !

Nouvelle enseigne, commerce en famille et changement de propriétaire, la rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouveautés installées à Caen et son agglomération.

Petit prix, prêt-à-porter et alimentation



Il s'agit du 48e magasin ouvert en France pour l'enseigne Normal, ouvert le 29 octobre dans la galerie du centre commercial Mondeville 2. Le concept de cette enseigne est danois et propose des prix "normaux et constants" toute l'année. "Ici, pas de soldes, ni de carte de fidélité", souligne Olivier Tissier, responsable du magasin. Pour Siostry G, l'ouverture de cette nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin est une affaire de famille. Depuis le 27 octobre, Elodie et Manon Grylicki proposent toute une gamme de vêtements et d'accessoires mode pour les femmes. Enfin, au Carrefour Market de Bretteville-sur-Odon, Jimmy et Fanny Dô viennent de reprendre le magasin. Ils sont devenus propriétaires en septembre. Leur objectif : redynamiser l'enseigne avec de nouvelles prestations.