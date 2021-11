Le Havre. Menaces d'effondrement d'un immeuble : 22 pompiers mobilisés

La circulation a été coupée sur une partie du boulevard de Graville, au Havre, mercredi 3 novembre en fin de journée. Les sapeurs-pompiers ont en effet été appelés en urgence à 17 h 20, alors que la façade d'un immeuble présentait une fissure et pouvait laisser penser à un risque d'effondrement.

Vingt-deux pompiers dont une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement ont été mobilisés. Après reconnaissance et recherches approfondies, il a finalement été conclu vers 19 h 30 que les fissures constatées étaient minimes et dataient d'une période ancienne. Les pompiers ont conclu à une fausse alerte. La circulation a pu être rouverte.