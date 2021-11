Alençon. "Les sœurs chocolat" : une ode à la différence par la Compagnie Halem

Alors que la campagne électorale pour la présidentielle de 2022 évoque déjà les questions liées à l'émigration, la compagnie ornaise Halem présente mardi 9 et mercredi 10 novembre Les sœurs chocolat.

Ce conte musical, c'est l'histoire de trois sœurs françaises, d'un père français et d'une mère éthiopienne, alors que la famille s'installe dans un village de Savoie. L'une des filles a la peau blanche, l'autre est métisse, la troisième est noire. Comme dans la vraie vie de Malou Vigier, auteure et metteuse en scène, qui a interrogé sa fratrie deux ans après leur arrivée en France. "La facilité d'intégration est proportionnelle à la blancheur de l'épiderme", a-t-elle constaté. Cette pièce a déjà été interprétée dans des villages ruraux comme dans la banlieue parisienne. "C'est une fable actuelle sur l'intégration, qui suscite bien des échanges et des débats avec le public", explique l'auteure.