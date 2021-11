C1: Lille renaît à Séville, le Bayern et la Juventus en huitièmes

France-Monde. Renversant et héroïque à Séville (2-1), Lille tient enfin son premier succès en C1 et se relance totalement dans son groupe, alors que le Bayern Munich et la Juventus sont déjà en huitièmes après leurs victoires lors de la 4e journée.