Caen. Lorys Baz collectionne les sneakers en édition limitée

Son dressing ressemble à un véritable magasin de chaussures. Lorys Baz, Calvadosien de 34 ans, collectionne les baskets en édition limitée, plus communément appelées sneakers.

Une paire à 1 200 € !

Certaines sont empilées dans les boîtes, d'autres sont sur le paillasson à l'entrée et les plus rares posées en vitrine dans le salon. "Celles-là, je ne les porte jamais, elles sont collector", dit-il en pointant du doigt la paire Lebron 8 version South Beach qu'il a achetée... 1 200 € ! "J'ai attendu onze ans avant de les avoir !" Pendant les années scolaires, il n'avait pas les moyens de s'en offrir. "J'embêtais mes parents. Je devais attendre Noël pour avoir ma paire de baskets. Je ne faisais pas n'importe quoi avec dehors, sourit ce fan de Michael Jordan. Sa carrière a bercé mon enfance."

La NBA, la culture hip-hop et la mode ont toujours pris une part importante dans la vie de Lorys, y compris dans son activité de tatoueur à Calvanostra, rue du 11-Novembre à Caen. Il s'est lancé dans cette collection vers l'âge de 17 ans. Pourquoi les chaussures ? "Je ne suis pas fan des pieds pourtant, plaisante-il. La mode m'a toujours parlé. C'est intéressant de comprendre le design, l'histoire, comment elles sont fabriquées... Je regarde les teintes et les matières, c'est mon côté artiste !" Sa paire préférée : la Air max 1. Le modèle Atmos Elephant qu'il tient dans sa main droite (photo) est "très recherché par les collectionneurs".

Air force one Mr. Cartoon, Kyrie 5 Bob l'éponge... il cherche toujours LA paire qui sort de l'ordinaire pour remplir sa collection de 250 paires. Il peut passer des heures sur les sites spécialisés comme stockx ou SNS. "Je fais du 44, c'est une taille recherchée, donc ça part vite !", poursuit celui qui se méfie de la contrefaçon.

Des centaines de Nike et de Jordan

Avec l'expérience, Lorys s'est aussi fait une communauté sur les réseaux sociaux. "J'ai aussi des amis qui cherchent pour moi", explique celui qui est prêt à acheter des modèles identiques dans différents coloris. Sa garde-robe est notamment composée de Nike et de Jordan. "Tinker Hatfield [un designer américain, NDLR] a créé deux modèles épurés que j'adore : la Jordan 3 et la Jordan 1." Il a même des chaussures qui se lacent toutes seules et d'autres qui brillent dans le noir.

Lorys n'en fait pas un business. Il les garde pour lui, les yeux ébahis. "J'attache une vraie valeur sentimentale à chaque paire que j'achète." Bientôt, il faudra pousser les murs...