La circulation des trains entre Rennes et Saint-Lô a été stoppée, mardi 2 novembre, vers 10 heures, à cause d'une voiture arrêtée, sans personne à l'intérieur, à un passage à niveau, à hauteur de Cérences. Les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux. La voiture a été dégagée et la circulation des trains a pu reprendre progressivement en début d'après-midi.