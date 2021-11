Votre horoscope signe par signe du mardi 2 novembre

BELIER

Vous serez l'élément central de votre équipe. C'est le moment de forcer par rapport aux barrages extérieurs.



TAUREAU

Tout ce qui touche à des recherches, enquêtes, développement est clairement favorisé et sera rentable.



GEMEAUX

Rien ne vous arrête dans l'affirmation de vos idées personnelles... Il sera bon de ménager malgré tout certaines personnes.



CANCER

Vous avez souvent envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Méfiez-vous des mirages et ne compromettez rien d'important



LION

C'est dans le cadre de votre clan familial que vous puiserez le maximum d'énergie pour aller de l'avant.



VIERGE

D'inédites possibilités d'avenir viennent à votre esprit spontanément. Ne doutez pas, ce serait dommage.



BALANCE

Il serait bon de dynamiser votre circulation sanguine et lymphatique, pour gagner en bien être.



SCORPION

Des collaborations favorables deviennent possibles, allez au-delà des apparences, vous serez surpris vous-même.



SAGITTAIRE

Vos projets financiers peuvent vous donner le tournis. Gardez un œil attentif sans pour autant vous en rendre malade.



CAPRICORNE

Le déroulement de vos pensées est constructif au long terme, même si vous en doutez, creusez vos réflexions.



VERSEAU

C'est une bonne journée pour réfléchir à vos investissements, qu'ils soient financiers ou affectifs.



POISSONS

C'est dans votre vie relationnelle que se trouve le bonheur aujourd'hui, alors ne cherchez pas plus loin !