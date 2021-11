Votre horoscope signe par signe du lundi 1er novembre

BELIER

Vous aurez l'audace nécessaire pour nouer des contacts positifs qu'il faudra suivre de près.



TAUREAU

Ne vous dispersez pas, gardez vos priorités du jour à l'esprit sans vous pencher sur les préoccupations futiles autour de vous.



GEMEAUX

C'est le calme plat , rien ne vous propulse aujourd'hui... Profitez-en pour souffler avant que le tempo reparte !



CANCER

Votre activité s'intensifie. Vous devrez lever le pied pour éviter de polluer votre vie privée.



LION

Des résultantes positives vont commencer à voir le jour. C'est long mais c'est stable si vous persévérez.



VIERGE

Votre pouvoir de persuasion gagne redoutablement en efficacité... La chance est avec vous.



BALANCE

Votre sens de la stratégie s'affûte et vous permet de beaux espoirs dans la réalisation de vos objectifs.



SCORPION

Rien ne vous arrête, vous saurez vous affirmer intelligemment dans votre intérêt, vous avez raison d'insister.



SAGITTAIRE

Relâchez la pression et reconsidérez vos objectifs dans ce qu'ils peuvent avoir d'utopique ou d'exagéré.



CAPRICORNE

Vous avancez dans vos tâches de façon régulière et appliquée, vous serez très satisfait en fin de journée.



VERSEAU

Un ami se désistera à la dernière minute alors que vous aviez projeté de déjeuner ensemble. Cela vous arrangera, vu votre emploi du temps surchargé.



POISSONS

Votre réalisme rend votre jugement fiable, posez vos jalons sans craindre de vous tromper.